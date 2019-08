Körper in Bewegung

Eine Gemeinschaftsausstellung unter dem Titel "Training - Anatomie in Bewegung" ist im Sport-Spa "Anima" am Wettersteinring 16 zu sehen. Die Schau mit Körperstudien des Malers und Comic-Zeichners Thomas von Kummant wird am Samstag, 24. August, um 17 Uhr eröffnet. Es gibt einen Sektempfang, ein fliegendes Buffet und einige Show-Acts drinnen und im Freien.