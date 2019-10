Der Kulturkreis Röhrmoos hat eine vom Kompetenzzentrum für Ernährung entwickelte Wanderausstellung unter dem Namen "Erlebniswelt Lebensmittel und Ernährung" nach Röhrmoos geholt. Die Ausstellung findet in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Röhrmoos und dem Franziskuswerk im W5 Bürgerhaus in Schönbrunn statt. In diesem Zusammenhang sind auch zwei Veranstaltungen geplant: "Nachhaltig leben - Was hat unser Essen mit Klimaschutz zu tun?" beschäftigt sich mit Möglichkeiten für einen nachhaltigen Essgenuss. Geleitet wird das Seminar, das am Montag, 21. Oktober von 19 bis 21.30 Uhr stattfindet, von Ulrike Birmoser vom Verbraucherservice Bayern. Am Donnerstag, 24. Oktober findet zudem eine Veranstaltung zum Thema "Intervallfasten" statt. Heilfasten ist seit langer Zeit bekannt als sehr erfolgreiche Methode, um chronische Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Die Veranstaltung findet von 19.30 bis 21 Uhr statt. Die Teilnahme für beide Kurse ist kostenlos.