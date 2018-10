10. Oktober 2018, 21:55 Uhr Ausstellung in der Galerie-Kunstwerkstatt Volle Farbkraft voraus

Die in Istanbul geborene Künstlerin Aysim C. Woltmann zeigt in Karlsfeld eine Retrospektive ihres vielfältigen Werks. Was die Arbeiten verbindet: Sie sind bunt, heiter und stecken voller Geschichten

Von Petra Neumaier, Karlsfeld

Ihre Fantasie, sagt Aysim C. Woltmann, kenne keine Grenzen. Und tatsächlich ist das in ihren Bildern sichtbar. Zusammen mit ihren Gedanken, mit ihrer Sehnsucht nach dem Meer. Nach der Tiefe des Seins und der Leichtigkeit des Lebens. Ihre Ausstellung "Dialoge", die am Freitag in der Galerie Kunst-Werkstatt beginnt, ist jedoch nicht nur ein "Dialog zwischen Pinsel- und Tuschestrichen". Ihre Arbeiten regen vor allem zum Dialog an: mit der Künstlerin und dem eigenen Inneren.

Aysim C. Woltmann, Tochter eines Architekten, ist quasi mit dem Stift in der Hand aufgewachsen. Geboren in Istanbul und am Meer (daher die Sehnsucht), zieht sie im Alter von knapp zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Macht es ihrem Vater nach und studiert Architektur. Stellt aber dann fest, dass ihr dieser Beruf zu wenig Raum für Kreativität lässt. Also beschließt die talentierte junge Frau, Filme zu machen. Sie studiert an der Hochschule für Fernsehen und Film in München, wird Regisseurin und Autorin für Fernseh- und Theaterproduktionen. Und bekommt Preise - bevor sie dann doch zur Architektur zurückkehrt, in das Baureferat der Stadt München.

Die Werke von Aysim C. Woltmann zeigen sich mal figürlich, mal abstrakt, aber immer verspielt, farbmächtig und formstark, was nicht verwundert. (Foto: Niels P. Jørgensen)

In den 40 Jahren ihres Berufslebens bleibt Aysim C. Woltmann jedoch Künstlerin. Ausgefallene Skulpturen und Installationen zeugen von ihrer schier unerschöpflichen Kreativität. Bei der Ausstellung zum 20. Jubiläum des Kunstkreises Karlsfeld, dem sie seit 2012 angehört, stellt sie auch diese aus, erzählt Aysim C. Woltmann und lacht. "Viele Besucher sagten mir damals, sie könnten gar nicht glauben, dass diese unterschiedlichen Objekte von ein und derselben Person stammen."

Die 65-Jährige lässt die Bemerkung nicht los. Sie will sich selbst Klarheit verschaffen und stellt für diese Ausstellung aus ihren tausenden von Werken eine Retrospektive zusammen. Wieder muss sie lachen. "Ich war überrascht, wie viele Motive oder Farben nach Jahren in meinen Bildern plötzlich wieder auftauchen." Es war, als würden sich Kreise schließen, würden sich die bunten Vögel zu einem Schwarm zusammenfinden, sich Gedanken ordnen und den Himmel weiten. Und als würden sich die vielen Schiffe auf große Fahrt machen. "Es steckt halt doch in einem drin."

Die 65-jährige Künstlerin ist auch Architektin. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Manche Werke tragen ihren Titel im Bild. "Geht doch", verkündet eines mit Schiff, das das Meer bergauf schippert. "Nur Mut", muntert ein anderes auf: Bunte Blumen wachsen aus dem Kopf eines Mannes, der die Farben über ein Saxofon in Töne verwandelt. "Segel setzen für die Fantasie im Leben", ist ein weiteres Exponat. Vögel und vor allem Schiffe sind oft ihre Motive. Sie stehen für Reisen und Ankommen. Bunt, fröhlich, aufmunternd sind alle Bilder und Zeichnungen. Die Künstlerin verwendet gerne kräftige Farben, die miteinander harmonieren und korrespondieren.

Abwechslungsreich ist die Ausstellung. In dicken Büchern kann der Besucher außerdem in mehr als 600 ihrer 4000 Zeichnungen blättern und teilhaben an den Gedanken der Künstlerin, die sich in Mustern und Ornamenten widerspiegeln. Zeichnungen, sagt sie, seien Meditation. Das Malen sei Arbeit, auch wenn die Bilder eine wunderschöne Leichtigkeit ausstrahlen.

Aysim C. Woltmann, die gerne Geschichten erzählt und das in ihren Bilder umsetzt, liebt weiße Blätter und Leinwände. Dann malt und zeichnet sie einfach drauf los und freut sich über alles, was dabei entsteht. Verkauft werden viele Bilder. Und sie verkauft sie gern. Nicht wegen des Geldes. "Ich freue mich, wenn meine Arbeiten anderen Freude machen", sagt die Künstlerin, die sich jetzt schon sehr über die Reaktionen des Publikums in der Karlsfelder Galerie freut.

Aysim C. Woltmanns Arbeiten regen vor allem zum Dialog an: mit der Künstlerin und dem eigenen Inneren. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Vernissage der Ausstellung "Dialoge" von Aysim C. Woltmann ist am Freitag, 12. Oktober um 19 Uhr in der Galerie KunstWerkstatt, Drosselanger 7, Karlsfeld. Öffnungzeiten: Samstag und Sonntag, 13., 14., 20. und 21. Oktober von 14 bis 18 Uhr.