Marksonntag im Malweiberhaus: eine Ausstellung mit Mode, Kunst und Design (am 24. November von 13 bis 18 Uhr) im Salon von Nina Schiffner in einem historischen Altstadt-Haus in der Burgfriedenstraße 10, das 1875 von Oberst Freiherr von Perfall errichtet wurde. Neben ausgefallener Mode zum Anprobieren oder auch zum Kauf gibt es viele Bilder der Künstlerin Gabriele Steinlechner sowie von Nina Schiffner gestaltete Hüte und künstlerisch verfremdete Schaufensterpuppen. Wer das Gespräch über Mode und Kunst bei einer Tasse Kaffee sucht, ist willkommen. /oh