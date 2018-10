19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Ausstellung Hintergründe zu Bele Bachem

Die aktuelle Ausstellung über die Schwabinger Künstlerin Bele Bachem im Museum Altomünster findet großen Zuspruch. Um das Verständnis für den phantastischen Realismus zu wecken, werden jeden Sonntag um 15 Uhr Führungen angeboten: am 21. Oktober, am 28. Oktober, am 4. November und am 11. November. Es führen die intimen Kenner Jörg Stuttmann und der Kurator, Ulrich H. Schneider. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.