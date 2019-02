27. Februar 2019, 21:56 Uhr Ausstellung Die Vergessenen

Caritas informiert über das Leid von Kindern psychisch kranker Eltern

Sie sind eine Bevölkerungsgruppe, die jahrelang kaum Beachtung, geschweige denn Hilfe erfahren hat: die Kinder psychisch kranker Eltern. Auf ihr Schicksal macht die Caritas Dachau nun mit einer Ausstellung aufmerksam. Jahrelang sind die "kleinen Angehörigen" aus dem psychiatrischen Hilfesystem herausgefallen, heißt es in der Pressemitteilung der Caritas. Suchterkrankungen und psychische Erkrankungen seien häufig, doch immer noch würden diese Erkrankungen aus Scham verheimlicht. Oft genug könnten deshalb die Erwachsenen sich erst spät Hilfe holen, müssten alle ihre Kraft auf die Genesung verwenden. "Wenn Kinder und Jugendliche in den Familien leben, bleiben sie häufig allein mit ihren Ängsten und Sorgen: Bin ich schuld, dass Mama krank ist? Wird Papa wieder gesund?" Um auf die Situation dieser Kindern aufmerksam zu machen, hat das "Kinderleicht"-Team des Caritas Zentrums Dachau die Ausstellung "Kindersprechstunde" nach Dachau geholt. Sie zeigt Bilder und Texte, die in der Arbeit mit Kindern von psychisch kranken Eltern entstanden sind und deren Ängste, Wünsche und Hoffnungen darstellen. Vom 11. März bis 4. April wird "Kindersprechstunde - Bilder von Kindern psychisch kranker Eltern" in der Volksbank Dachau in der Augsburger Straße 33-35 zu den Geschäftszeiten geöffnet sein. Zur Vernissage am 11. März von 18 bis 20 Uhr kommt das Playbacktheater Blickwechsel. Besucher können sich bis 4. März unter Telefon 08131/ 298 1400 oder spdi-dachau@caritasmuenchen.de anmelden.