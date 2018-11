1. November 2018, 21:47 Uhr Ausstellung Dachauer Ansichten im Wasserturm

"Dachauer Ansichten" ist die gemeinsame Ausstellung von Olivia Hayashi und Jörg Kausch betitel, die am Freitag, 2. November, um 19 Uhr im Dachauer Wasserturm eröffnet wird. Bei der Vernissage spielt Laetitia Kausch auf der Violine "Gottes Engel weichen nie." Zur Finissage am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr bietet der Chor Cantori eine "Szene Vocalstudie" dar. Die Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, sowie am 10. und 11. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr.