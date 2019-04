11. April 2019, 21:52 Uhr Außergewöhnliches Engagement Feuerwehrverband ehrt Wolfgang Haller

Am Ehrenabend der Kreisbrandinspektion des Landkreises Dachau wurde Wolfgang Haller von der Freiwilligen Feuerwehr Dachau mit einer ganz besonderen Ehrung überrascht. Kreisbrandrat Franz Bründler überreichte ihm gemeinsam mit Landrat Stefan Löwl (CSU) das Ehrenzeichen des Bayerischen Feuerwehrverbandes für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen. Wolfgang Haller trat 1978 in den aktiven Dienst der FF Dachau ein und absolvierte nach seiner Grundausbildung mehrere Lehrgänge wie Maschinist für Löschfahrzeuge, Strahlenschutz, Sprechfunker. Als Forstbeamter des Freistaats Bayern besitzt er beste Kenntnisse im Umgang mit der Motorsäge und gibt sein Wissen seit vielen Jahren als Ausbilder an die Kameradinnen und Kameraden weiter. Sein Arbeits- und Lebensmittelpunkt verlagerte sich Ende der Neunzigerjahre nach Schrobenhausen, dies hinderte ihn jedoch nicht daran, weiterhin seinen aktiven Feuerwehrdienst in Dachau zu leisten. Er nimmt an fast allen Maschinistenübungen teil und absolviert weiterhin etwa fünf Wochen im Jahr seinen Bereitschaftsdienst. In dieser Zeit pendelt er täglich von Schrobenhausen nach Dachau und schläft im Gerätehaus. Für dieses außergewöhnliche Engagement wurde er nun gewürdigt.