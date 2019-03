27. März 2019, 21:52 Uhr Ausschusssitzungen Stadträte beraten über Parkgebühren

In der öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Dienstag, 2. April, sollen Planungsvarianten für den Ersatzbau der Georg-Scherer-Halle am ASV in Dachau Süd vorgestellt werden. Außerdem gibt es einen Sachstandsbericht zum MD-Gelände sowie eine Abstimmung zum weiteren Vorgehen beim Aufstellen des räumlichen Leitbildes für Dachau. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss am Mittwoch, 3. April, wird sich erneut mit dem Fußgängerüberweg an der Mittermayerstraße befassen, auf dem seit Dezember zwei Fußgänger von Autos erfasst und schwer verletzt worden sind. Noch einmal wird über Anwohnerbeiträge zum Straßenbau diskutiert sowie über Parkgebühren im Viertel westlich des Bahnhofs. Beginn beider Sitzungen im Rathaus, Alter Sitzungssaal, ist um 14.30 Uhr.