27. Mai 2019, 21:52 Uhr Ausgerastet 19-Jähriger greift auf Volksfest Polizisten an

Ein 19-Jähriger ist am ersten Volksfesttag in Markt Indersdorf ausgerastet, beleidigte Polizisten und versuchte, sie zu schlagen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21.45 Uhr. Der Betrunkene wurde verhaftet und aufs Revier nach Dachau gebracht. Doch auch hier kam er nicht zur Ruhe, wie die Polizei mitteilte. Es prasselte wieder eine Beleidigung nach der anderen auf die Beamten nieder, und erneut trat der 19-Jährige nach einem Polizisten, der glücklicherweise nicht verletzt wurde. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gleich mehrerer Straftaten.