20. Juni 2019, 21:50 Uhr Ausgebuchte Klassen Ausreichend Auszubildende

Helios Amperkliniken erleben hohe Nachfrage bei Pflegeberufen

Die Helios Amperkliniken finden genügend junge Nachwuchskräfte. Am 15. August beginnt die Ausbildung zum Pflegefachhelfer, am 1. Oktober die zum Gesundheits- und Krankenpfleger. "Bereits Anfang April waren beide Klassen ausgebucht", berichtet Schulleiterin Annette Ital-Schmidt. Als Grund für die hohe Nachfrage nennt sie das verbesserte Image des Pflegeberufs. "Pflege ist wieder in aller Munde - die gesellschaftliche Bedeutung des Berufsstandes ist verstärkt in den Fokus gerückt." Viele Bewerberinnen und Bewerber gäben bei ihrem Berufswunsch an, etwas Sinnvolles tun und Menschen helfen zu wollen. Für das hohe Interesse macht der Konzern zudem seine Bewerber-Aktion "Wichtigster Job in Dachau" verantwortlich. Einige Interessenten für Ausbildungsplätze stehen auf der Warteliste, andere können in ein freiwilliges soziales Jahr oder ein mehrmonatiges Praktikum an den Amper-Kliniken Dachau und Indersdorf vermittelt werden, teilt das Unternehmen mit. Für die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger brauchen Bewerber die mittlere Reife. Für den Pflegefachhelfer den Hauptschulabschluss. Auch Nicht-Muttersprachler sind willkommen.