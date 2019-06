14. Juni 2019, 22:13 Uhr Ausflug nach Pfaffenhofen Franziskuswerk sucht Reisebegleiter

Die Volkshochschule Röhrmoos unternimmt mit Bewohnern des Franziskuswerks Schönbrunn einen Ausflug nach Pfaffenhofen an der Ilm. Treffpunkt am Samstag, 22. Juni, ist um 8.15 Uhr vor dem Laden in Schönbrunn. Die Gruppe fährt mit der S-Bahn nach Petershausen und dann weiter mit dem Zug nach Pfaffenhofen. Mit einem erfahrenen Stadtführer wird dort zunächst die schöne Altstadt erkundet. Jeder Teilnehmer begleitet einen Bewohner des Franziskuswerks und lädt ihn zum Mittagessen und zum Kaffee ein. Wer selber keine Zeit hat, diese Fahrt mitzumachen, aber die Aktion unterstützen möchte, kann auch mit einem Geldbetrag eine Patenschaft für eine oder zwei Personen übernehmen. Anmeldungen nehmen Madeleine Wienforth, Telefon 08139/6733 oder die Volkshochschule Röhrmoos, Telefon 08139/994138 entgegen.