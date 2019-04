3. April 2019, 22:14 Uhr Ausflug Gemeinsam entlang der Ilm wandern

Die zweite Frühjahrswanderung der Wander- und Bergfreunde Glonntal/Indersdorf führt am Sonntag, 14. April, in einer 14 Kilometer langen Tour über den Panoramaweg Ost in Pfaffenhofen an der Ilm. Start ist am Volksfestplatz in Pfaffenhofen. Die abwechslungsreiche Strecke führt vom Stadtgebiet aus in das östliche Hinterland. An der Ilm entlang, über Wiesen, durch Hohlwege und Wälder mit schönen Ausblicken auf Hopfengärten führt dieser markierte Wanderweg. Nach einer Strecke von neun Kilometern erfolgt eine Einkehr im Gasthof und Hotel Straßhof. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Sparkasse in Markt Indersdorf, losgewandert wird um 9.30 Uhr am Volksfestplatz in Pfaffenhofen an der Ilm. Für den Gasthof ist eine Anmeldung bis Sonntag, 7. April, bei Helmut Ebert (Telefon 08136/7929 oder per Mail an hr.ebert@t-online.de) erforderlich.