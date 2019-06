21. Juni 2019, 22:21 Uhr Ausdauer und Disziplin Balance halten im Frontlenkerstand

Die Kunstradfahrerinnen der Soli Dachau Katharina und Dorothea Heidinger sowie Katharina Hemme zählen zu Deutschlands Besten. Dafür trainieren sie mehr als Bayernliga-Fußballer

Von Horst Kramer, Dachau

Wie machen die drei jungen Kunstradlerinnen das bloß? Sie balancieren ihre Spezial-Zweiräder auf dem Hinterrad, das Vorderrad schwebt hoch in der Luft. Katharina Heidinger, 17, sitzt dabei sehr entspannt auf dem Lenker, ihre Schwester Dorothea, 15, hat lässig auf dem rechten Griff Platz genommen und Katharina Hemme, 13, scheint sich auf ihrem Sattel regelrecht auszuruhen - obwohl sie ja irgendwie die Balance halten muss. Dass sich das Trio dabei an den Händen hält, macht die Sache vermutlich nicht leichter. Warum sie nicht einfach umfallen, erschließt sich dem Kunstrad-Laien nicht.

Doch die drei zählen in ihren Altersklassen zu den besten Kunstrad-Sportlerinnen Bayerns und Deutschlands. Die Schwestern Katharina und Dorothea Heidinger haben sich schon seit sieben Jahren der akrobatischen Sportart verschrieben. Die 13-jährige Katharina Hemme hat vor vier Jahren das Kunstradfahren für sich entdeckt. Nach einer Vorführung der damaligen Lehramts-Referendarin Marina Dullinger am Dachauer Josef-Effner-Gymnasium, wo Katharina mittlerweile die achte Klasse besucht. Dullinger vertritt inzwischen den Bund Deutscher Radfahrer bei internationalen Wettbewerben.

Die Heidinger-Schwestern und Katharina Hemme sind wie Dullinger Mitglieder der Kunstrad-Abteilung der Soli Dachau. Es ist eine Sparte des Vereins, die schon seit Jahren große Erfolge in allen Altersklassen feiert und mit Carolin Huber eine SZ-Talentiade-Gewinnerin des Jahres 2005 in ihren Reihen hat. Katharina und Dorothea gewannen im vergangenen Jahr den "Bayerncup", eine Wettkampfserie an fünf Austragungsorten; in der Zweierkonkurrenz - eine Disziplin, in der zwei Athletinnen gemeinsam auftreten. In diesem Jahr liegen sie schon wieder vorn. Bei den deutschen Meisterschaften 2019 belegten die beiden Dachauerinnen, die in Gröbenzell die Rudolf-Steiner-Schule besuchen, den siebten Platz.

Katharina Hemme heimste in der Saison 2018 mit ihrer damaligen Partnerin Sabine Weiß mehrere Medaillen ein, zum Beispiel bei den bayerischen Schülermeisterschaften in Oberschleißheim, wo das Duo Dritte wurde. Bei den deutschen Meisterschaften in Worms schoben sich Hemme und Weiß vom neunten auf den fünften Platz vor. In diesem Jahr ist Katharina Hemme solo unterwegs, ihr Fünf-Minuten-Auftritt umfasst 30 Elemente, darunter den extrem schwierigen Frontlenkerstand oder den Sattellenkerstand - artistische Kunststücke, deren vertrackte Bezeichnungen zumindest andeuten, was die Sportlerin leisten muss.

Das Schwestern-Paar muss 25 synchronisierte Doppelübungen wie den "Kehrsteuerrohrsteiger mit einer Standdrehung" bewältigen oder einen "Reitsitzsteiger Mühle, rückwärts, freihändig" - hoch komplexe, dabei sehr elegante Bewegungsabfolgen, für deren Beschreibung ein eigener Artikel nötig wäre. Jede dieser Figuren ist mit einer gewissen Punktzahl belegt. Wer im Wettkampf patzt, wird mit Punktabzügen bestraft. Ein strenges Reglement, das Soli-Coach Andreas Ledutke im Training simuliert, indem er akribisch auf jeden Wackler hinweist und die verminderte Punktzahl vorrechnet. Wenn eine schwierige Figur gelingt, lobt er seine Schülerinnen umso ausgiebiger.

Dreimal in der Woche gehen die Soli-Kunstradlerinnen ins Vereinstraining, für zwei bis drei Stunden. Zusätzlich üben sie mit dem Kunstradkader des Bayerischen Radverbands. Ein enormer Trainingsaufwand, der höher ist als zum Beispiel bei den meisten Bayernliga-Fußballern.

Das Ergebnis der Mühen: Die Nachwuchsathletinnen beeindrucken mit atemberaubenden Leistungen, die zwar mühelos wirken, aber dennoch enorm kraftraubend sein müssen - wie an den Schweißperlen zu sehen ist, die den drei Mädchen nach ihrer Kür auf der Stirn stehen. Apropos Kür: Katharina Hemme bevorzugt den älteren Begriff "Reigen". Kür klinge zu sehr nach Eiskunstlauf oder Turnen, findet die 13-Jährige. Reigen betone hingegen die Einzigartigkeit ihres Sports.

Zum Abschluss die Gretchenfrage: "Fahrt ihr mit eurem Privatrad eigentlich auch manchmal freihändig?" Katharina und Dorothea lächeln verlegen, dann meint die Jüngere vorsichtig: "Na ja, manchmal vielleicht." Die Ältere schränkt ein: "Eher selten." Die forsche Kathi hingegen grinst und bekennt offen: "Na klaro. Ein Normalo-Rad ist sowieso viel einfacher zu fahren als ein Kunstrad." Den milde tadelnden Blick ihres Trainers übersieht sie geflissentlich.