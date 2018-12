7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Aus Knetmasse Kinder basteln Geschenke

Kinder machen ihre Weihnachtsgeschenke selbst. Sie können von acht Jahren an in der Mittelschule Markt Indersdorf am 17. Dezember, von 15 bis 18 Uhr mit Knetmasse, die anschließend im Backofen gehärtet wird, vier schöne Geschenke für die Familie oder Freunde basteln. Die Gebühr beträgt 22 Euro. Anmeldung unter 08136/ 938 8 35 oder kontakt@vhs-indersdorf.de.