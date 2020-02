Für die etwa 150 Mitglieder des erfolgreichen Inklusionschors "Oh Happy Day" ist es ein Schock: In einem Brief hat Projektleiter Thilo Wimmer vor wenigen Tagen den Sängern mit und ohne Behinderung mitgeteilt, "dass wir das Projekt Oh Happy Day - Der inklusive Gospelchor unerwartet, und für Dich sicherlich plötzlich beenden mussten". Und das, nachdem das Programm für 2020 bereits erstellt und die Workshop-Termine angesetzt waren. Höhepunkt des Jahres und wohl auch der bisherigen Geschichte des Chores sollte erstmals ein Auftritt in der Philharmonie in München sein. Projektleiter Thilo Wimmer hatte als damaliger Leiter der Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung den Chor 2014 gegründet als Gemeinschaftsprojekt für Dachau und Fürstenfeldbruck. Obwohl Wimmer inzwischen bei einem sozialen Träger in München tätig ist, hatte er dieses besondere Ensemble nach wie vor organisiert. "Oh Happy Day" war ein deutschlandweit einmaliges Projekt und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Entsprechend groß ist nun die Aufregung unter den Sängern. "Ich habe Sprachnachrichten bekommen von Menschen die erzählen: Jetzt haben die unser Projekt gekippt, wir sind doch eine Familie geworden, das ist jetzt einfach gestrichen", berichtet Susanne Weixler, Stimmgruppenführerin und eines der Gründungsmitglieder des Chores. "Dabei fangen sie fast an zu heulen. Von einem anderen Mitglied weiß ich, dass es seit Tagen weint und die Mutter gar nicht weiß, wie sie es beruhigen soll", erzählt Weixler weiter. Wie aber ist es zu diesem radikalen und überraschenden Schritt gekommen? Kathrin Klaffl, Geschäftsführerin für den Bereich "Inklusion und Teilhabe" bei der Caritas, spricht von inhaltlichen Differenzen zwischen Projektleitung und künstlerischer Leitung. Ein halbes Jahr sei es hin und her gegangen, am Ende aber keine Lösung gelungen. "Wir bedauern es genauso, dass es mit dem Chor nicht weitergeht." Das Verständnis der Caritas sei es, dass Inklusion bedeute, die Fähigkeit der Menschen mit Behinderung in den Fokus zu stellen, nicht ihr Handicap. "Wir wollen die Menschen stärken, ihre Kompetenzen und nicht ihre Defizite herausstellen. Und es hat sich herauskristallisiert, dass das Projekt immer mehr den Weg einschlägt, zu zeigen, wie es zu einer Behinderung kommt, wie viel Mitgefühl man aussprechen sollte", sagt Klaffl, "und da muss ich der Projektleitung recht geben, das ist nicht die Vorstellung, die wir vertreten."

Worum genau es inhaltlich geht, erfährt man im Gespräch mit Mitgliedern des Chors. In jedem Jahr steht das Programm unter einem bestimmten Thema, bisher wurde beispielsweise mit Flüchtlingen und Kindern zusammengearbeitet. Heuer war es wohl der Plan, die Obdachlosigkeit bei Männern zu thematisieren. Es habe bereits Gespräche und Besuche in entsprechenden Einrichtungen gegeben. Freilich seien die Geschichten, welche die Männer zu erzählen haben, nicht positiv. "Ich glaube, dass der Chor mehrere Botschaften vermitteln kann, eben auch die, dass Inklusion auch bedeutet, Menschen zu zeigen, die in soziale Not gekommen sind und damit das Publikum aufzurütteln", sagt ein Chormitglied. Der Caritas allerdings seien die Geschichten zu negativ gewesen, es habe die Forderung gegeben, sie positiver zu erzählen. Der Versuch, einen für alle Seiten vertretbaren Kompromiss zu finden, sei dann aber fehlgeschlagen.

Aber auch wirtschaftliche Gründe scheinen keine unwichtige Rolle zu spielen bei dem überraschenden Aus für das vorbildliche Inklusionsprojekt. So laufe die Förderung durch die Aktion Mensch 2020 aus. Und schon bisher hätten Spenden, Eintrittspreise und diese Förderung für die finanzielle Ausstattung des Projekts nicht ausgereicht, teilt Fachbereichsleiterin Klaffl mit. Die Caritas habe sich daher mit einem "hohen fünfstelligen Zuschuss jährlich finanziell engagiert." Vor diesem Hintergrund sei der inklusive Chor "von Anfang an als befristetes Projekt angelegt" gewesen. Warum dann aber das Aus so plötzlich kommt, noch für 2020 Termine geplant wurden, bleibt offen.

Während sich bei den Chormitgliedern Trauer, Enttäuschung und Wut breitmachen, ist man bei der Caritas optimistisch, eine Lösung zu finden. "Wir planen bereits etwas anderes, sind da aber noch in den Anfängen", sagt Klaffl. "Wir versuchen die Menschen, die beteiligt waren, mit ins neue Projekt zu holen. Wir sind auf die Stimmgruppensprecher zugegangen und haben das Gespräch gesucht. Wir sind in gutem Kontakt und sind zuversichtlich, dass tolle neue Sachen entstehen können."

Aufseiten des Chores sieht man die Situation nicht ganz so entspannt, zu tief scheinen die Gräben, zu groß die Konflikte einzelner Akteure untereinander. Die Leidtragenden sind die Chormitglieder. "Ich habe 30 bis 40 Leute hinter mir, die das Ganze so nicht auf sich beruhen lassen wollen. Und mehr als ein Dutzend, die am liebsten jeden Tag in die Caritas gehen würden, um dort zu warten, bis wir endlich gehört werden. Wir lassen nicht locker", sagt Weixler. Denn mehrere Versuche, mit Leuten, die etwas entscheiden können, ins Gespräch zu kommen, seien bisher gescheitert. Die bisherigen Gespräche verstehe man eher als Ablenkung und Hinhalten.

Zudem kritisieren Mitglieder des Chores den wohl teilweise rüden Umgang mit dem künstlerischen Leitungsteam. Eine Weiterarbeit mit der Caritas scheint unrealistisch. Denn eine Gruppe von Mitgliedern plant, einen Verein zu gründen und dort gemeinsam weiterzumachen. "Es wäre großartig, wenn die Caritas uns da keine Steine in den Weg legt, sondern uns dabei unterstützt. Aber eine komplette Zusammenarbeit? Nein", sagt Weixler.