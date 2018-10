12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Aus der Heimat Gewinn für die Glentleiten

Kreisheimatpflegerin freut sich über Exponat aus Altomünster

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Kreisheimatpflegerin Brigitta Unger-Richter ist begeistert. "Mit dem Wiederaufbau des Oberländerhofs im Museum Glentleiten wird ein wichtiges Baudenkmal unserer Region erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", erklärt sie. Für das Freilichtmuseum sei das eine große Bereicherung, die Region um den Landkreis Dachau war in Glentleiten bislang noch nicht vertreten. Trotzdem sieht die Kreisheimatpflegerin der Ausstellung mit gemischten Gefühlen entgegen. "Zwei Herzen schlagen da in meiner Brust", gesteht sie. So wertvoll die Ausstellung im Museum Glentleiten für die Region und die Besucher des Museums auch sei, Unger-Richter hätte das Baudenkmal lieber an seinem Ursprungsort bei Altomünster erhalten. "Jedes Mal, wenn ich an Oberzeitlbach vorbeifahre, fehlt für mich etwas an der Stelle des alten Hofes.", sagt sie.

Nach heutiger Auffassung der Denkmalpflege sei es üblich, die Erhaltung traditioneller Bauten an ihrem Ursprungsort zu fördern. Schließlich bilden sie hier einen wichtigen Teil der Geschichte des Ortes und der Region, so zum Beispiel als ortsansässiges Heimatmuseum. Doch früher war das anders. Und so ist klar, dass das Freilichtmuseum Glentleiten die einzige Möglichkeit zur Rettung des Oberländerhofs gewesen ist. "So ist man vor der Einführung des neuen Denkmalschutzgesetzes 1973 bei vielen Höfen vorgegangen, um sie erhalten zu können", erklärt Unger-Richter. Ohne dieses Gesetz wären die Verluste an alter Bausubstanz aber noch viel größer gewesen. Das tröstet die Dachauerin.

Als die Kreisheimatpflegerin vor ein paar Jahren selbst das Archiv in Glentleiten besuchte, stellte sie fest, dass viele der alten Bauten aus dem Dachauer Land mittlerweile verschwunden sind, einige von ihnen waren nicht einmal in der Denkmalliste aufgeführt. Vor diesem Hintergrund ist sie froh, dass zumindest der Oberländerhof erhalten wurde und jetzt nach 25 Jahren Lagerung bald seinen Weg in die Ausstellung schaffen wird.