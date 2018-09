6. September 2018, 22:07 Uhr Aus dem Polizeibericht Zwei Leichtverletzte bei Motorradunfall

Zwei Motorradfahrer sind am Mittwoch um 11.45 Uhr in der Gemeinde Hilgertshausen/Tandern zusammengestoßen. Der eine, ein 66-jähriger Münchner, fuhr laut Polizei mit seiner Suzuki auf der Staatsstraße 2050 von Stadelham in Richtung Forsthof. In einer Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden Honda, die von einem 63-Jährigen aus Hilgertshausen gelenkt wurde. Beide Motorradfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr tausend Euro.