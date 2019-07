12. Juli 2019, 21:27 Uhr Aus dem Polizeibericht Verkehrsunfall beim Abbiegen

Die kurze Unachtsamkeit eines 69-jährigen Autofahrers hat am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen geführt, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Polizeiangaben zufolge fuhr der Mann gegen 12.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2339 von Haimhausen in Richtung Maisteig. An der Bundesstraße 13 bog er nach rechts ab und übersah dabei das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 61-Jährigen aus Fahrenzhausen. Es kam zur Kollision der Autos. Die Frau und der Unfallverursacher aus Haimhausen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.