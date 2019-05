30. Mai 2019, 22:09 Uhr Aus dem Polizeibericht Unfallverursacher attackieren Ersthelfer

Zwei Unfallbeteiligte haben Mittwochnacht gegen 0.30 Uhr in der Alten Römerstraße Ersthelfer attackiert. Wie die Polizei berichtet, waren ein 30-Jähriger undein 22-Jähriger mit ihrem BMW auf der Alten Römerstraße in Richtung KZ-Gedenkstätte unterwegs. Der BMW geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke. Hinzugekommene Ersthelfer boten den beiden Insassen Hilfe an. Doch statt sich helfen zu lassen, schlugen die Münchner auf die Ersthelfer ein, die dabei leicht verletzt worden. Bis zum Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Münchner mit dem Pkw, gleichwohl wurden sie wenig später aufgegriffen. Laut Polizei rochen die Münchner nach Alkohol. Sie mussten sich anschließend für einen Alkoholtest Blut entnehmen lassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Den Sachschaden, der durch den Verkehrsunfall entstanden ist, schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.