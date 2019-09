Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines VW Golfs, der mit seinem Wagen am späten Dienstagabend gleich mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt hat und danach flüchtete. Nach Mitteilung der Inspektion in Dachau war eine unbekannte Person gegen 22.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Heinrich-Lanz-Straße in Markt Indersdorf unterwegs. Der Fahrer rammte erst ein am linken Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil der Marke Fiat und prallte anschließend gegen einen rechts abgestellten Mitsubishi, sowie einen Wohnwagen. Der Wohnwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein Eisentor geschoben. Anwohner nahmen den Unfall akustisch wahr und verständigten die Polizei. Sie konnten an der Unfallstelle am Verursacherfahrzeug auch eine männliche Person erkennen.

Die wenig später eintreffende Streifenbesatzung stellte den Golf stark beschädigt in der Heinrich-Lanz-Straße fest, der verantwortliche Fahrzeugführer war jedoch von der Unfallstelle geflüchtet. Die Ermittlungen hinsichtlich einer Fahrerermittlung dauern laut Polizei derzeit noch an. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 15 000 Euro.