7. Januar 2019, 21:50 Uhr Aus dem Polizeibericht Unfall mit hohem Sachschaden

Ein kurzer unaufmerksamer Moment kommt einen 26-jährigen Schwabhausener nun teuer zu stehen. Der Mann wollte am Montagmorgen von der Staatsstraße 2047 kommend an der so genannten "Indersdorfer Gabel" links auf die Staatsstraße 2050 Richtung Indersdorf abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei jedoch den entgegen kommenden Wagen eines 27-jährigen Dachauers - unglücklicherweise ein Mercedes. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes des Dachauers gegen ein in der Einmündung der Kreuzung wartendes Auto, einen BMW, geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei glücklicherweise niemand. Der Schaden ist allerdings beträchtlich: Die Unfall aufnehmenden Beamten schätzen ihn auf etwa 21 000 Euro. Der Mercedes des Dachauers und der des Unfallverursachers waren so sehr demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der BMW, der ja nur von dem schleudernden Mercedes touchiert wurde, konnte noch weiterfahren