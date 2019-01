15. Januar 2019, 22:05 Uhr Aus dem Polizeibericht Reifen aus Tiefgarage entwendet

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie bislang unbekannte Täter am Montag, 14. Januar, Autoreifen aus einer Tiefgarage am Margarethe-Kron-Weg in Dachau entwendet haben. Die vier Reifen gehören zu einem Audi und waren ohne weitere Sicherung neben dem Tiefgaragenstellplatz abgelegt. Es handelt sich um Reifen der Marke Dunlop in der Größe 205/55R15. Den Wert gibt die Polizei mit 250 Euro an. Eventuelle Hinweise nimmt die Inspektion Dachau unter der Telefonnummer 08131/561-0 entgegen.