27. Juni 2019, 22:03 Uhr Aus dem Polizeibericht Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 57 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Karlsfeld schwer verletzt worden. Laut Polizei radelte die Karlsfelderin auf der falschen Straßenseite und wurde deshalb von einem Pkw erfasst. Die 57-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad um 15.45 Uhr auf der Seestraße und bog nach links in die Gartenstraße ab. Hier radelte sie auf der linken Fahrbahnseite weiter. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Radlerin zu spät, und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde ins Amperklinikum Dachau gebracht. Der 79-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt.