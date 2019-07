25. Juli 2019, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht Radler mit drei Promille rammt Autoheck

Etwas verdattert schaute ein 28-jähriger Autofahrer aus München am Mittwoch gegen 18 Uhr: Kaum hatte er seinen Wagen an der Franzensbader Straße in Dachau geparkt, gab es einen lauten Knall. Ein 56-jähriger Radfahrer war laut Polizei ins linke Heck gekracht. Die Ursache für den Unfall war den Polizisten schnell klar: Der Radfahrer hatte fast drei Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt hat er sich nicht. Der Schaden beträgt 200 Euro.