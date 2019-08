Artikel per E-Mail versenden

Die Polizei hat am vergangenen Freitag vier illegale Waffen eingezogen. Laut Polizeibericht beobachtete ein Zeuge am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant, wie drei Burschen im Alter von 13, 14, und 15 mit einem Schlagring hantierten. Bei der Kontrolle der drei Dachauer wurden zum genannten Schlagring ein zweiter Schlagring, ein Einhandmesser und ein Butterfly-Messer aufgefunden. Da es sich um verbotene Gegenstände handelt, der Besitz ist strafbar beziehungsweise stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, wurden diese sichergestellt. Danach wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.