6. September 2018, 22:07 Uhr Aus dem Polizeibericht 16-jähriger Mopedfahrer auf der Gegenfahrbahn

Ein 16 Jahre alter Röhrmooser ist mit seinem Kleinkraftrad verunglückt und leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Jugendliche am Mittwoch um 17.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Bergkirchen ins Gewerbegebiet Gada. In einer Kurve kam der 16-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Glücklicherweise erlitt der Röhrmooser nur leichte Verletzungen, die 58-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro.