Beinahe einen Frontalzusammenstoß verursacht hat am Wochenende ein offenbar angetrunkener Autofahrer. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 32-jährige Mann aus Eggenfelden im Gemeindegebiet von Dachau auf der B 471 in Fahrtrichtung Schleißheim unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Dachau-Mitte geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit Wohnanhänger aus Niedersachsen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Fürstenfeldbruck fuhr, zog sofort auf seine Gegenfahrbahn, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge an der jeweiligen Beifahrerseite. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Beim Unfallverursacher wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst.