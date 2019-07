25. Juli 2019, 21:47 Uhr Aus dem Polizeibericht Betrunken Leitplanke abrasiert

Dass man sich betrunken besser nicht ans Steuer setzt, wird ein 30-Jähriger wohl nicht mehr so schnell vergessen. In der Nacht zum Donnerstag schaffte er laut Polizei die Kurve an der Abfahrt von der B471 zur B304 nicht ganz. Sein Alfa Romeo krachte nicht nur in die Leitplanke, sondern riss sie sogar teilweise aus der Verankerung. Die Polizisten bemerkten den Alkoholgeruch sofort. Der Mann hatte 1,5 Promille intus. Sein Führerschein wurde sofort eingezogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 12 500 Euro.