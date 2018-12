14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Aus dem Gericht Unglücksboten

Wie das Schöffengericht in Dachau versucht, die Rolle von zwei Paketzustellern zu durchleuchten. Ihnen wird vorgeworfen, einer 30-Jährigen bei ihrer Handtaschen-Betrugsmasche geholfen zu haben

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Als er die Pakete in seinem Wagen bemerkt, kommen sie ihm komisch vor. Einzelne Handtaschen des Lederaccessoire-Herstellers Liebeskind sind darin verpackt. Er soll sie an diesem Tag ausliefern. Doch die DHL-Sendungen sind adressiert an Menschen, die es gar nicht gibt. Immer wieder hat er diese Liebeskind-Pakete in Dachau zugestellt und auf offener Straße einer Frau übergeben. So wie es ihm sein Kollege beigebracht habe, der vor ihm in diesem Bezirk gefahren sei, wird er später vor Gericht sagen. Doch an diesem Tag im Oktober 2015 sind es so viele Pakete, dass er die Sache seiner Vorgesetzten meldet. Diese warnt daraufhin die anderen Postboten.

Jetzt, mehr als drei Jahre später, sitzt er, ein 58-jähriger Paketzusteller zusammen mit seinem damaligen Kollegen auf der Anklagebank des Dachauer Schöffengerichts. Es ist der zweite Verhandlungstag. Den Boten wird vorgeworfen, einer 30-Jährigen bei einer Betrugsmasche geholfen zu haben. Die Frau hat mindestens 232 Handtaschen online bei Liebeskind auf Rechnung bestellt, aber nie dafür bezahlt. Sie erfand für die Paketsendungen jeweils Fantasienamen. Sie verfolgte die Lieferung online, am Tag der Zustellung rief sie einen der beiden Paketboten an und vereinbarte einen Treffpunkt, um die Ware abzuholen. Dabei zeigte sie ihnen die Bestellbestätigung auf ihrem Handy und unterschrieb mit ihrem richtigen Namen. Die 30-Jährige räumte vor Gericht alle Vorwürfe der Anklage ein. Am ersten Prozesstag entlastete sie ihre Mitangeklagten. "Die Postboten wussten nichts. Es tut mir leid, dass ich sie mit hineingezogen habe", sagte die gelernte Kauffrau.

Obwohl ein Urteil noch fehlt, hat DHL den 58-Jährigen, der selbst zur Aufklärung des Betrugs beitrug und seit 2002 im Unternehmen arbeitet, nach dem ersten Prozesstag und mehr als drei Jahre nach dem Tatzeitpunkt mündlich von seiner Arbeit suspendiert. Er sei freigestellt, sagte dessen Anwältin der SZ. Ihr Mandant erwäge, dagegen rechtlich vorzugehen, sobald der Prozess vorbei sei.

Sind die Zusteller schuldig - oder Opfer eines Systems, das solche Fehler zulässt?

Die Verhandlung in Dachau kreist um die Frage, ob die beiden Zusteller schuldig im Sinne der Anklage sind. Oder sind sie Opfer eines Systems, das solche Fehler zulässt? Richter Lukas Neubeck und die Schöffen versuchen herauszufinden, wie eine Paketlieferung allgemein abläuft und was dabei die Aufgabe des Zustellers ist. Zudem wollen sie wissen, ob die Boten ausreichend geschult sind. Die damalige Vorgesetzte des 58-Jährigen tritt als Zeugin auf. Neubeck fragt, ob ein Postbote ein Paket auf offener Straße übergeben darf, wie es die beiden Angeklagten gemacht haben? "So etwas ist unzulässig", sagt die DHL-Mitarbeiterin. Man dürfe nur am Haus eine Lieferung übergeben. "Das muss ein Zusteller wissen." Es gebe dafür Vorschriften, die den Boten im Dienstunterricht vermittel würden. "Die Schulungen finden auf Deutsch statt." Da die Zusteller aus allen möglichen Nationalitäten kämen, achte man darauf, dass auch Nicht-Muttersprachler dem Unterricht folgen könnten. Zudem bekomme jeder Lieferant eine Einweisung in seinen Zustellbereich. Dabei fahre derjenige eine Woche lang mit einem erfahrenen Kollegen mit, so die Mitarbeiterin.

Der 58-Jährige kommt ursprünglich aus Syrien, der 60-Jährige aus Ungarn. Bei der Verhandlung im Schöffengericht übersetzt ihnen jeweils ein Simultandolmetscher, was die anderen Beteiligten gerade sagen. Die Anwältin fragt die Postangestellte, woher sie wisse, ob ihr Mandant die Grundregeln verstanden habe? Da er jahrelang seinen Dienst ausgeführt habe, antwortet diese.

Beide Angeklagten haben mehrere Dienstjahre als DHL-Mitarbeiter hinter sich. Nach ihren Angaben liefern sie täglich zwischen 250 und 300 Pakete aus. Dass die 30-Jährige die Liebeskind-Lieferungen selbst abholte, habe einen Vorteil für ihn gehabt, sagte der 60-Jährige am ersten Prozesstag. "Der Paketzusteller hat einen großen Feind, und das ist die Zeit." Durch das Prozedere habe er sich Zeit gespart. Der 58-Jährige, der den Bezirk vom 60-Jährigen übernahm, sagte, er habe sich das Vorgehen bei seinem Kollegen abgeschaut, als er ihn zu Beginn eine Woche lang begleitet habe.

Die Masche der 30-Jährigen lief wie am Fließband ab. Die damalige Vorgesetzte sagt nun am zweiten Tag, dass es keine Auffälligkeiten gegeben habe. Erst als der 58-Jährige eines Tages auf sie zukam mit der Bitte, sich die fraglichen Pakete anzusehen, kam der Betrug langsam ans Licht. Die DHL-Mitarbeiterin informierte ihren Vorgesetzten und sämtliche Zusteller, dass ihnen nichts Ähnliches passiere, wie sie sagt. Zudem schaltete sie die Securityabteilung der Post ein. Ein Sicherheitsmitarbeiter wertete daraufhin die Adressdaten der Pakete aus und überprüfte anschließend alle vorangegangenen Liebeskind-Lieferungen. Daraufhin stoppte DHL die fragwürdigen Zustellungen im Landkreis Dachau. Wenig später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft. Unter anderem durchsuchten Polizisten das Haus, in dem die 30-Jährige mit ihrem damaligen Lebensgefährten wohnte.

Die Angeklagte sagte aus, dass ihr Freund sie unter Druck gesetzt habe. Er habe ihr verboten zu arbeiten. Gleichzeitig habe er verlangt, dass sie die Inneneinrichtung für das Haus kaufen müsse. Richter Neubeck hatte den damaligen Lebensgefährten für den zweiten Verhandlungstag als Zeugen geladen. Doch er war kurzfristig verhindert. Der Prozess wird im kommenden Jahr fortgesetzt.