28. Mai 2019, 22:31 Uhr Augustenfeld Montessori-Schule wird 25 Jahre alt

Die Dachauer Montessori-Schule feiert am Samstag, 1. Juni, ihr 25-jähriges Bestehen. Nach einem offiziellen Festakt von 14 bis 15.30 Uhr beginnt ein Familienfest mit vielen Angeboten für Groß und Klein. Am Abend spielt die Dachauer Big Band. Die Schule wurde 1993 von einer Elterninitiative gegründet. Kinder und Jugendliche von der Grundschule bis zur zehnten Klasse werden unterrichtet und können den Mittleren Schulabschluss erreichen. Träger der Schule ist ein Förderverein. Die Montessori-Schule ist Teil des Schulzentrums in Augustenfeld und befindet sich in der Geschwister-Scholl-Straße 2 neben der städtischen Grundschule.