26. April 2019, 21:51 Uhr Auftritt Volkstanzabend mit den Knödldrahran

Die Volkstanzgruppe D'Knödldrahra ist am 10. März 1994 von Katharina und Otto Ahamer und Gertraud und Gerald Himmler gegründet worden. Inzwischen haben die Knödldrahra 22 offene Volkstanzveranstaltungen in Karlsfeld ausgerichtet - immer 14 Tage nach Ostern. Diese Veranstaltungen sind längst zur Tradition geworden. Vor zehn Jahren wurde auch eine Kinder- und Jugendvolkstanz AG in der Grundschule an der Krenmoosstraße von Heidrun Benning, ehemalige Lehrerin, und Gertraud Himmler gegründet. Bis heute werden dort Kinder von der 2. bis zur 4. Klasse im Volkstanz unterrichtet. Danach gibt es die Möglichkeit, in die Jugendgruppe überzugehen. Diese wird auch zum Maifest auftreten. Die große Volkstanzveranstaltung findet dann am 4. Mai im Karlsfelder Bürgerhaussaal statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Zum Tanz spielen die Aubinger Spuileit. Die Tanzleitung obliegt Gertraud und Gerald Himmler.