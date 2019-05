3. Mai 2019, 22:05 Uhr Auftritt Landestheater im Bürgerhaus

Das Freie Landestheater ist im Musiktheaterabonnement am 10. Mai zu Gast im Karlsfelder Bürgerhaus und präsentiert "Der Vetter aus Dingsda", eine Operette in drei Aufzügen von Eduard Künneke. Eine Musik-Komödie, "die an die besten Stücke Offenbachs, Sullivans, Lecocqs und Suppés heranreicht", wie Theaterkritiker Volker Klotz sagt. Latente Exotik, skurrile Komik und kritischer Witz, aber auch romantische Mond- und Märchensucht werden in brillanten Dialogen verdichtet. Das Freie Landestheater Bayern bietet eine spritzige, humorvolle Inszenierung in fantasievollen, farbenfrohen Kostümen und einem opulenten Bühnenbild. Besucher können sich auf einen vergnüglichen Abend mit dem spielfreudigen Solistenensemble des Freien Landestheaters Bayern, auf ein gut aufgelegtes sinfonisches Tanz-Orchester mit 25 Musikern unter der Leitung von Rudolf Maier-Kleeblatt und bekannte Ohrwürmer wie "Ich bin nur ein armer Wandergesell" oder "Strahlender Mond, der am Himmelszelt thront", freuen. Restkarten sind in der Karlsfelder Gemeindekasse oder an der Abendkasse am Tag der Vorstellung erhältlich.