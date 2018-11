5. November 2018, 22:13 Uhr Aufklärung Polizeibeamte klingeln an Haustüren

Besonders in der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft das frühe Einsetzen der Dämmerung, um in Wohnungen einzusteigen. Deshalb sind am Donnerstag, 8. November, zwischen 16 und 19 Uhr, Beamte der Bereitschaftspolizei Dachau in Dachau, Odelzhausen und Sulzemoos von Tür zu Tür unterwegs. Die jungen Nachwuchskräfte werden gezielt in Wohngebieten an Haustüren klingeln und den Bewohnern in persönlichen Gesprächen nützliche Tipps zur Verhütung von Einbrüchen geben. Zudem verteilen sie Präventionsflyer, in denen wichtige Verhaltensregeln aufgelistet sind. Dazu gehört etwa, die Augen offen zu halten und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden sowie Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen.