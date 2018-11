14. November 2018, 21:28 Uhr Aufführungen in der Realschule Kommen und Gehen

Weil die Bühne des Barocksaals saniert wird, muss das Theater Indersdorf auf die Aula der Realschule ausweichen. Für ihr neues Stück ist der Aufführungsort wie gemacht: Es spielt in einem Bahnhof

Von Robert Stocker, Markt Indersdorf

Was macht ein Regisseur, wenn er seine angestammte Bühne verliert und sich auf eine neue Umgebung einstellen muss? Er spielt ein Stück, das für die neuen Bedingungen wie geschaffen ist. "Wer versteht hier Bahnhof?" heißt die Comedy von Thorsten Böhner, die das Theater Indersdorf heuer in der Aula der Indersdorfer Realschule aufführt. Es geht um Begegnungen von Menschen in einem Bahnhof, in dem naturgemäß ein Kommen und Gehen herrscht. Viele Wege führen zu den Zügen und Gleisen, von der Bahnhofshalle zweigen viele Gänge ab. Die räumlichen Gegebenheiten in der Aula der Realschule legen durchaus die Assoziation zu einem Bahnhof nahe. "Die Aula eignet sich dafür gut, weil sie ebenfalls viele Zugänge hat und offen und lichtdurchflutet ist", erklärt Regisseur Werner Popfinger. "Die Schauspieler kommen aus allen Richtungen, ihre Wege zur Bühne werden mit Licht und Ton inszeniert." Sie treten von allen Seiten ins Rampenlicht, weil es keine Bühne mit Vorhang gibt.

Der neue Spielort ist für das Ensemble ein großer Einschnitt. Jahrzehntelang trat das Theater Indersdorf im Barocksaal des Klosters auf. Die Bedingungen dort waren nahezu ideal, mit einer großen Bühne, die Platz für Kulissen bot und auch für die Zuschauer in der letzten Reihe gut zu sehen war. Doch die Bühne des Barocksaals wird gerade aufwendig saniert, Stromleitungen und die komplette Technik müssen erneuert werden. Das war auch der Grund, warum das Theater Indersdorf im vergangenen Jahr eine Zwangspause einlegen musste. Eigentlich hatten Popfinger und sein Ensemble damit gerechnet, heuer wieder im Barocksaal spielen zu können. Doch wegen der aufwendigen Arbeiten klappte das nicht. Dass das Theater auch in diesem Jahr ausfällt, wollte der Verein auf jeden Fall vermeiden. Es gab Überlegungen, die Aufführungen an einem anderen Ort zu veranstalten. Zum Beispiel im Indersdorfer Gymnasium. Aber für Popfinger gehören das Kloster und das Theater zusammen. "Aus dem Kloster rauszugehen, ist für mich nur schwer vorstellbar." So nahm der Theaterverein das Angebot von Rektor Klaus Fortner an, die Aufführungen in der Aula der Realschule zu geben. So ist das Theater zwar nicht im Barocksaal, aber doch im Klostergebäude präsent.

Weil es hier keine reguläre Bühne und keinen Vorhang gibt, suchte Spielleiter Popfinger ein Stück, das auf die Gegebenheiten in der Aula zugeschnitten ist. Die Aula mit ihren Seitengängen ist wie geschaffen für das Kommen und Gehen in einem Bahnhof. Das Stück zeigt Begegnungen von Menschen im Alltag, ihre Sorgen und Nöte. Zum Beispiel Männer, die ihre Hochzeit vergessen haben, ein zerstrittenes Ehepaar, eine gestresste Mutter, die mit ihren Kindern überfordert ist, einen Gigolo, der eine Freundin nach der anderen abfertigt oder einen Stadtstreicher, der sich irgendwie durchs Leben bringt. Sie alle treffen am Bahnhof zusammen und geben ein Stück ihres Seelenlebens preis.

Die Figuren werden so überzeichnet, dass es auch etwas zu lachen gibt. Insgesamt gibt es 40 verschiedene Rollen, die 30 Schauspieler verkörpern. "Wir haben etwa zehn neue Ensemble-Mitglieder gewonnen", freut sich Popfinger über einen großen Zuwachs. Darunter seien auch vielversprechende junge Talente. Die Sanierung der Barocksaal-Bühne soll im Frühjahr 2020 beendet sein. In diesem Jahr feiert das Kloster 900-jähriges Bestehen. "Ich würde mir wünschen, dass wir dann wieder im Barocksaal spielen", so Popfinger. Schließlich feiert auch der Theaterverein in diesem Jahr sein 50. Jubiläum.

Die Termine der Aufführungen: Freitag, 16. November, 19.30 Uhr, Samstag, 17., 19.30 Uhr, Sonntag, 18., 17.30 Uhr, Dienstag, 20., 19.30 Uhr, Freitag, 23., 19.30 Uhr, Samstag, 24., 19.30 Uhr, Sonntag, 25., 17.30 Uhr.