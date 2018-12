4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Auffahrunfall Zwei Verletzte und fünf demolierte Autos

Zu einem erheblichen Rückstau Richtung Dachau hat am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der Bajuwarenstraße in Karlsfeld geführt. Auslöser des Auffahrunfalls war laut Polizei ein 48-Jähriger aus Altomünster, der mit seinen Kleintransporter auf der Bajuwarenstraße in Richtung Dachau fuhr. Vor der Kreuzung zur Schleißheimer Straße stand der Verkehr vor der Ampelanlage. Dies bemerkte der Mann jedoch zu spät und fuhr auf einen wartenden Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch weitere drei Autos aufeinander geschoben. Der Unfallverursacher und die 35-jährige Seat-Lenkerin mussten vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Klinikum Dachau gebracht werden. Den Sachschaden an den fünf Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 26 000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.