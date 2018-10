24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Auf wichtigen Straßen Verkehrsbehinderungen

Verkehrsteilnehmer in Haimhausen müssen in den nächsten Tagen mit Behinderungen auf wichtigen Straßen rechnen. Wie die Gemeinde mitteilt, wird derzeit Glasfaser verlegt. Auch in der Dachauer Straße müssen noch einige Querungen durchgeführt werden. Diese werden voraussichtlich am Samstag, 27. Oktober, unter halbseitiger Sperrung - in unübersichtlichen Bereichen mit Ampelregelung - durchgeführt. Die anschließenden Asphaltierungsarbeiten erfolgen am darauffolgenden Montag und Dienstag im Zeitfenster zwischen 9 und 15 Uhr, ebenfalls unter halbseitiger Sperrung.

In den Herbstferien, von Montag, 29. Oktober, bis Samstag, 3. November, wird der Bereich Hauptstraße - zwischen Tankstelle und Dorfstraße - durch die Glasfaser erschlossen. Der Gehweg wird als Notweg entlang der Baustelle über die Fahrbahn führen. Die Fahrbahn ist in diesem Zeitraum jeweils nur in einer Richtung befahrbar. Die Regelung erfolgt durch Ampelschaltung. Zur Entlastung der Verkehrssituation bittet die Gemeinde, für Fahrten aus der Amperpettenbacher Straße in Richtung B13 nach links über die Feuerwehr auf die B13 auszuweichen.

Die alljährliche Herbst-Reinigung der Straßen in Haimhausen findet am Montag, 5. November, und Dienstag, 6. November, statt. Die Gemeinde bittet daher alle Anwohner, Laub und Unrat vom Gehweg an den Straßenrand zu kehren und die eigenen Fahrzeuge tagsüber nach Möglichkeit nicht am Straßenrand zu parken. Schließlich soll die Kehrmaschine einerseits den Unrat aufnehmen und andererseits auch die Anliegerstraßen durchfahren können. Es muss grundsätzlich eine Durchfahrtsbreite von mindestens drei Meter gewährleistet sein.