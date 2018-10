4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Auf Sendung Zitherklub Dachau im Radio

Ein ganz besonderes Schmankerl steht Mitgliedern und Freunden des Zitherklubs Dachau bevor. Am heutigen Freitag, 5. Oktober, sind die Musikanten auf BR-Heimat in der Sendung "Servus - Musik und Gäste" mit Evi Strehl im Radio zu hören. Von 15 bis 17 Uhr dürfen sich Liebhaber der traditionellen bayerischen Saiteninstrumente auf Live-Gespräche mit Original-Aufnahmen aus Veranstaltungen im Schloss Dachau und Lieder aus dem BR-Archiv freuen.

In den kommenden Wochen sind aber noch weitere Veranstaltungen geboten. Beim 59. Volksmusikabend im Schloss Dachau am Samstag, 10. November, sorgt der Zitherklub Dachau gemeinsam mit dem SteiBay Dreigesang, den Reichersdorfer Sängern, den Unterwaller Musikantinnen sowie dem Gitarrenduo Neumaier-Köhl für einen musikalischen Leckerbissen, der von Sprecher Erich Müller begleitet wird. Die vereinsinterne Weihnachtsfeier findet dann am Freitag, 7. Dezember, im Schützensaal der Gaststätte Drei Rosen in Dachau statt.