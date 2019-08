20. August 2019, 21:31 Uhr Auf Höhe der Ausfahrt Dachau Süd Zwei Pferde auf der B 471 umgefahren

Nichtsahnend ist ein 58-jähriger Oberpfälzer aus Maxhof mit seinem Lastwagen in der Nacht zum Dienstag auf der B 471 gefahren, als gegen 0.30 Uhr plötzlich zwei Pferde auf der Fahrbahn standen. Laut Polizei stieg der Mann sofort in die Eisen, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig, seinen Lkw anzuhalten und erfasste die beiden freilaufenden Pferde frontal. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Dachau Süd. Die Tiere wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verendeten. Woher die Pferde stammen und wie sie auf die Bundesstraße kamen, ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet unter Telefon 08131/5610 um Hinweise. Das Technische Hilfswerk (THW) Dachau barg die Kadaver schließlich. Der 58-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, an seinem Laster entstand ein Schaden, den die Polizei auf etwa 5000 Euro schätzt.