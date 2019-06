13. Juni 2019, 22:17 Uhr Auf der Thoma-Wiese 70 neue Parkplätze nahe der Dachauer Innenstadt

Die Stadt Dachau hat die Zahl der Parkplätze auf der Ludwig-Thoma-Wiese erheblich erhöht, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt: Denn nun könne auch auf der Kiesfläche in der Mitte geparkt werden. Dies hat zur Folge, dass nun 70 innenstadtnahe Parkplätze mehr zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass der Untere Markt und die Altstadt von der Thoma-Wiese aus fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen sind. Außerdem befindet sich eine Haltestelle der Citybuslinie 719 in unmittelbarer Nähe. Die Zufahrt zu den neuen Parkplätzen befindet sich auf der südwestlichen Seite der Thoma-Wiese. Die kleinen Umbaumaßnahmen, vor allem das Setzen von Holzbalken, haben die Mitarbeiter des Stadtbauhofs selbst übernommen, so dass kaum Kosten entstanden sind.