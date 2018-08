9. August 2018, 21:52 Uhr Auf dem Volksfest Stammtisch der CSU

Am Samstag um zwölf Uhr heißt es wieder "O'zapft is", und das Dachauer Volksfest beginnt. Der CSU-Ortsverband Dachau hält seit vielen Jahren zusammen mit der FU und der JU einen gemeinsamen Stammtisch auf dem Volksfest ab. Heuer findet er am Montag, 13. August, um 17 Uhr im Großen Festzelt statt. Es sind fünf Tische reserviert. CSU-Ortsvorsitzender Tobias Stephan hofft auf viele Besucher.