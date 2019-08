16. August 2019, 22:09 Uhr Auf dem Dachauer Volksfest Politiker verkaufen Lose

Glückshafen hilft seit 1894 Dachauern in Not

Traditionell übernimmt das Dachauer Rote Kreuz den Glückshafen an den beiden letzten Volksfesttagen. Dort werden Lose verkauft, deren Erlös bedürftigen Bürgern der Stadt zugutekommt. Tatkräftig unterstützt wird der Losverkauf zum Ausklang des Volksfestes am Sonntag, 18. August, von 14 bis 16 Uhr von Oberbürgermeister Florian Hartmann, von 16 bis 20 Uhr von der dritten Bürgermeisterin, Gertrud Schmidt-Podolsky, und von 15 bis 17 Uhr von der stellvertretenden Landrätin Marianne Klaffki. Der BRK-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath hilft am Sonntag, 18. August, und am Montag, 19. August, jeweils von 18 bis 20 Uhr mit. Am Montag von 18 Uhr an verkaufen außerdem der Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Angelika Kniesl vom BRK Dachau zum 28. Mal in Folge als Duo die Lose. Den Glückshafen gibt es seit 1894 auf dem Dachauer Volksfest. Er wurde zugunsten der Dachauer Armenkasse eingerichtet. 18 000 Lose zu je 20 Pfennig waren vorgesehen, auf jedes zehnte Los kam ein Treffer im Wert zwischen 20 Pfennig und 30 Mark. Den Losverkauf übernahmen damals die Magistratsmitglieder, die Mitglieder des Gemeindekollegiums und die Armenpfleger. Die Gewinne des Dachauer Glückshafens werden durch Spenden von Dachauer Geschäftsleuten ermöglicht.