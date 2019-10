Die Volkshochschule (VHS) Dachau-Land bietet ein neues Audioguide-Projekt an und nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen: Vom 1. bis 7. März 2020 können zehn Bürger aus Dachau und dem Landkreis nach Österreich reisen und dort Hörstücke erstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Gruppe wird mit Einwohnern der drei Gemeinden Mauthausen, Gusen und St. Georgen zusammenarbeiten, auch sie sind Laien. Von Mediencoaches des Bayerischen Rundfunks lernen die Teilnehmenden, wie man Aufnahmen macht und zu kreativen Podcasts verarbeitet. Dazu findet im Februar 2020 ein eintägiges Vorbereitungstreffen im Funkhaus in München statt. Außerdem betreuen Journalisten des Bayerischen Rundfunks und von Freies Radio Oberösterreich die Gruppe während der gesamten Woche in Mauthausen. Mit der Projektwoche setzen der Bayerische Rundfunk und der bayerische Volkshochschulverband ein Angebot fort, das im Sommer 2019 in Dachau startete: Im Juni erarbeiteten zehn deutsche und österreichische Frauen gemeinsam einen Audioguide über Nachwirkungen der NS-Geschichte auf das heutige Dachau, der auf www.klingende-landkarte.de veröffentlicht wurde. Für die Fortsetzung in Mauthausen bildet sich nun eine neue Gruppe, auch Anfänger sind willkommen.

Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten, der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil und die LAG Perg-Strudengau (Österreich) fördern das Projekt. Anmeldungen ab sofort unter kontakt@vhs-dachau-land.de und hoerpfade@br.de.