Die Stadtwerke Dachau haben es ins Förderprogramm "Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern" geschafft und erhalten Fördermittel in Höhe von 81 065 Euro für den Aufbau von 14 Ladestationen im Dachauer Stadtgebiet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) erhielt im Bayerischen Wirtschaftsministerium von Minister Hubert Aiwanger (FW) den Förderbescheid. OB Hartmann zeigte sich vom Erfolg der Stadtwerke Dachau hocherfreut: "Dass unsere Stadtwerke Teil des bayernweiten Förderprogramms geworden sind, bringt uns beim Aufbau einer zuverlässigen und flächendeckenden Ladeinfrastruktur in Dachau enorm weiter." Damit mache man den nächsten Schritt hin "zu einer umweltfreundlichen und klimaschonenden Mobilität in Dachau".