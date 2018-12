16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Atmosphärisch Adventsfeier in der Basilika am Petersberg

Am vierten Adventssonntag, 23. Dezember, findet um 16 Uhr in der Basilika am Petersberg eine adventliche Feierstunde mit dem Musikverein Erdweg statt. Es singt der Albersbacher Dreigesang. Musikalisch wird die Feierstunde von der Hirschbergmusi und der Rienstal Musi umrahmt. Ulrike Weidinger gestaltet die Feier mit Texten. Im Anschluss gibt es Glühwein und Lebkuchen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nähere Informationen bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138/ 9313-0.