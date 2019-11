Wie setzt man sich künstlerisch mit Schatten auseinander? Sind sie ein grau-schwarzer Begleiter jeder Materie, so unvermeidbar wie Sonne, Mond und Sterne? Oder doch etwas ganz anderes? Dieser Frage spürt Monika Siebmanns schon länger mit ihren Materialien, Ton, Eisen und Bronze, nach. Seit einiger Zeit ist aber Papier ihr Medium der Wahl: Nicht das im Künstlerbedarf gekaufte, sondern selbst geschöpftes, koloriert mit den Oxyden, die sie auch für ihre Tonarbeiten verwendet.

In einem komplexen Verfahren, bei dem Monika Siebmanns das Papier unter anderem einem weiteren Schöpfvorgang unterzieht, werden daraus Eisendrucke mit filigranen, teils überschlanken geschlechtslosen Figuren und transparenten, schemenhaften, zerfließenden Wesen. Dieses Zusammenspiel übt auf den Betrachter eine ganz eigene Faszination aus, wie sich jetzt bei der Vernissage von Siebmanns Atelierausstellung "Schatten und mehr" in der Dachauer Martin-Huber-Straße immer wieder beobachten ließ.

Wobei das Motto dieser Ausstellung so mehrdeutig ist wie das Sujet. Als "Mehr" kann man Klaus Münzenmaiers jüngstes Buch verstehen, das er zur Ausstellungseröffnung präsentierte und das in der Tat mehr ist als ein Werkkatalog. "Monika Siebmanns: Schattenspiele?", so der Titel, ist ein Exkurs in die "Schattenwelten" der Bildenden Kunst. Thematisiert ist darin der Umgang von Malern, Fotografen und Filmemachern mit Schattierungen aller Art und deren Wirkung auf den Betrachter.

Dazu erzählte Münzenmaier die hübsche Legende vom Mädchen Debutate, das sich in einer Höhle von seinem Geliebten verabschiedet - und dessen Schatten, den das Licht auf die Wand wirft mit einem Stück Kohle nachzeichnet. Debutates Vater füllt die Wandzeichnung mit Ton, brennt das Ganze - und die Skulptur ist erfunden. Ob es stimmt, was Plinius der Ältere berichtet, sei dahingestellt. Tatsache ist jedoch, dass das Spiel mit Schatten ebenso faszinierend sein kann wie die Schattenspiele aus Kindertagen, mit denen sich wunderbare Figuren zaubern ließen.

Auch Monika Siebmanns spielt auf ihre Art mit Schatten. Auf den ersten Blick sind die für sie typischen wie gegossen wirkenden, bräunlichen menschlichen Figuren der Mittelpunkt ihrer Drucke. Sie sind eingehüllt, bisweilen eingewoben in manchmal spinnwebfeine Gebilde. Und diese regen die Fantasie an. Sind das graue Schatten? Sind das Regenwolken, eingehüllt vom Rot einer dahinter verborgenen Sonne? Oder sind sie die Schatten werfenden Wesen, und der Mensch ist nur noch ein Schatten seiner selbst?

Möglicherweise - die Gedanken schlagen Wellen - sind das aber auch Dr. Jekyll und Mister Hyde, symbolisieren die ewige Zerrissenheit zwischen Gut und Böse. Vielleicht sind die formlosen, nicht wirklich fassbaren Schemen jedoch Behüter und Beschützer, keine drohenden, furchterregenden Schatten, sondern ihre lichte Ausprägung.

Es gibt keine eindeutigen Antworten auf diese Fragen, das macht Monika Siebmanns Arbeiten spannend - und regt zum Nachdenken über Redensarten wie "Ich bin über meinen Schatten gesprungen" oder "die Schattenseiten des Lebens" an. Schließlich ist unser Schatten uns entweder weit voraus, ist an unserer Seite oder folgt uns. So könnte er als Parabel für Ziele und Wünsche dienen, die der Mensch noch nicht erreicht hat oder als Rückschau auf die Vergangenheit, aus der Gegenwart und Zukunft entstehen.

Für Monika Siebmanns sind Mensch und Schatten keine Einheit, sind nicht klar zu definieren - oft stehen sie nebeneinander und sind doch wie mit unsichtbaren Fäden verbunden - möglicherweise so, wie der Körper mit Geist und Seele verbunden ist.