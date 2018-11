1. November 2018, 21:46 Uhr Asyl Helferkreis Haimhausen bittet um Spenden

Der Helferkreis Haimhausen benötigt verschiedene Sachspenden für Asylbewerber. Die Spenden werden am Samstag, 3. November, von zehn bis zwölf Uhr im Spendenkeller Am Pfanderling 62 (Zugang linke Garage) angenommen. Der nächste Termin ist Samstag, 8. Dezember, gleiche Uhrzeit. Gesucht werden Bekleidung für junge Männer in den Größen S und M, warme Jacken, T-Shirts (keine Hemden), Jeans in langen schmalen Größen, Regenponchos, Sportkleidung, Trainingsjacken und -hosen. Außerdem werden Schuhe der Größe 40 bis 46 gebraucht, insbesondere Turn- Jogging- und Fußballschuhe sowie Sneakers. Daneben sucht der Helferkreis noch Kochtöpfe, Pfannen, Besteck und weitere Kochutensilien. Gerne werden auch Herren-Mountain-Bikes, Herren- Touren-Räder sowie diverses Fahrradzubehör wie Fahrradbeleuchtung, Mäntel, Schläuche, Klingel oder Sättel angenommen. Der Helferkreis bittet darum, nur die oben genannten Dinge abzugeben, da er zu wenig Platz für andere Sachen habe. Spender sollten keine Tüten, Kartons oder Säcke vor dem Garagentor des Spendenhauses oder in der Garage abstellen, denn diese müssten entsorgt werden. Die Sachen können nicht direkt am Amper Campus und im Pfanderling-Haus abgegeben werden. Sollte jemand den Annahmetermin nicht einhalten können, wird um eine Benachrichtigung per E-Mail (sachspenden@helferkreis-haimhausen.de) oder Telefon, o8131/1431 (AB), gebeten.