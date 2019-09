Das Landratsamt Dachau hat mit allen Kommunen, in denen Asylsuchende untergebracht sind, Pachtverträge für Gemeinschaftsunterkünfte abgeschlossen. Jetzt steht die Verlängerung solcher Verträge an. Das Landratsamt hat deshalb bei den Gemeinden angefragt, ob diese einer Pachtverlängerung um zwanzig Jahre und dem Bau von Unterkünften in Holzständerbauweise zustimmen. In Schwabhausen stand das Thema auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zu einer Entscheidung kam es allerdings nicht: Die Gemeinderäte wollen nähere Informationen, die ein Vertreter des Landratsamtes in der nächsten Sitzung erläutern soll.

"Wir sind gemeinsam in der Pflicht, innerhalb der Laufzeit von drei Jahren für die Containeranlagen eine dauerhafte und menschenwürdigere Unterbringung für die Asylbewerber zu schaffen", heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes, das Mitte September in Schwabhausen einging. Bereits im Juni war die Gemeinde angefragt worden und auch in der Bürgermeisterdienstbesprechung im Juli waren die Gemeindechefs darauf angesprochen worden.

Es ist Eile geboten: Am jetzigen Standort im Außenbereich von Schwabhausen sei eine Bebauung aus Sicht des Landratsamtes wohl möglich, die Genehmigung nach dem Baugesetzbuch sei jedoch bis zum 31. Dezember diesen Jahres befristet. Die Gemeinde Schwabhausen wurde deshalb gebeten, schnellstmöglich, spätestens aber bis zum 18. Oktober mitzuteilen, ob sie mit einer Verlängerung der im Januar 2021 auslaufenden Pacht um mindestens zwanzig Jahre und dem geplanten Bau stabiler Unterkünfte einverstanden ist. Der Schwabhausener Gemeinderat ist zwiegespalten. Kein Ratsmitglied nahm klar für oder gegen die Anfrage Stellung. Stattdessen will man Antworten des Landratsamts auf eine Reihe von Fragen. So möchte Thomas Böswirth (CSU) eine "Kosten-Nutzen-Rechnung" vorgelegt bekommen, Maximilian Patzelt (FWS) eine Skizze, wie die Häuser am Ortseingang aussehen sollen, und Hans Bopfinger (ebenfalls FWS) grundsätzlich nähere Informationen, etwa zu "Belegungsprognosen". Dieter Rubner (UBV) geht es um "Gleichberechtigung" innerhalb des Landkreises, und auch Wolfgang Hörl (BBA) fragt nach "Transparenz über den gesamten Landkreis hinweg". Außerdem plädierte er dafür, das Gespräch mit dem Schwabhausener Helferkreis zu suchen, ehe man "den jetzigen Status auf zwanzig Jahre verfestigt". Dass man die Unterkünfte an der Arnbacher Straße allerdings auch künftig brauchen wird, glaubt Hörl schon: "Das Flüchtlingsproblem bleibt bestehen", sagt er.

Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) sagte: Würde man dem Angebot aus dem Landratsamt nicht zustimmen, dann "gehe ich davon aus, dass das Landratsamt die Container abbauen wird", sagte Baumgartner in der Sitzung. Und dann stehe wohl auch der gemeindeeigene Container, in dem derzeit 13 obdachlose Personen, darunter zwei Familien, leben, "im Niemandsland": Mit einer regulären Baugenehmigung für den Standort sei nicht zu rechnen. In den beiden übrigen, vom Landkreis betriebenen Containern leben derzeit 45 Personen. Trotz der offenen Frage, was im Fall einer Ablehnung des Landkreisangebots mit dem Gemeinde-Container geschehen soll, wollte sich niemand im Rat festlegen. Man entschied, einen Fragekatalog für einen Vertreter des Landratsamtes zusammenzustellen.