12. Mai 2019, 21:54 Uhr ASV-Jugendtheater Faust-Kampf auf offener Bühne

In ihrem neuen Stück zeigt die ASV-Theaterjugend, wie ein Regisseur mit der ambitionierten Neuinszenierung eines Goethe- Klassikers heilloses Chaos anrichtet. Das ist nicht nur lustig, es gibt auch Einblicke in die Mechanismen des Theaterbetriebs

Von Andreas Förster, Dachau

Die Schauspielgruppe des Theaters am Stadtwald plant eine Aufführung von Goethes "Faust". Der vom Intendanten des Theaters eigens engagierte Mortimer Schiller-Bach ist ein Enfant terrible des modernen Regietheaters. Er möchte den Klassiker radikal kürzen und ganz neu interpretieren. Die eingespielte Truppe des ASV-Theaters ist empört und weiß dieses Vorhaben trickreich zu verhindern ... Das ist, zusammengefasst, der Inhalt des Dreiakters "Im Himmel ist der Teufel los". Aber seltsam: Das Publikum sitzt gespannt im Theatersaal des ASV Dachau, um die Premiere zu sehen - und wird Zeuge einer Theaterprobe? Weit gefehlt. Denn es handelt sich nicht um eine herkömmliche Theaterprobe, sondern um einen Kunstgriff der Autorin Sigrid Vorpahl: Die Schauspieler der Jugendbühne des ASV-Theaters am Stadtwald spielen sich quasi selbst.

Hinter die Kulissen des Bühnenbetriebs zu schauen ist nicht neu. Auch der Musicalhit "All That Jazz" hat sich dieses Kunstgriffs bedient. Im Kino gibt es dafür sogar ein eigenes Genre, den "Film im Film". Eines der bekanntesten Beispiele ist "Die amerikanische Nacht" von François Truffaut.

Warum nun im Himmel der Teufel los ist, wo doch der Faust gespielt werden soll, erklärt sich ab dem zweiten Akt. Auch davor ist das Stück schon turbulent und witzig, aber nun nimmt es richtig an Fahrt auf und gibt den Nachwuchsdarstellern die Gelegenheit, sich in verschiedenen Rollen auszuzeichnen. Drei von ihnen müssen dabei sogar das Geschlecht wechseln. Oder, wie man auf Neudeutsch sagen würde, eine andere geschlechtliche Identität annehmen. So will es der liebe Gott, den Jung-Regisseur Korbinian Konwitschny als Frau besetzt. Ein geschickter Kniff, der dem Stück aus zweierlei Hinsicht guttut: Zum einen bekommt es dadurch einen zeitgenössischen Touch, schließlich liegt es im Trend, im Göttlichen das Weibliche zu sehen. Zum anderen kann sich Lisa Hingerl, die im ersten Akt in der Nebenrolle der Sissi etwas im Hintergrund bleibt, mit dieser Hauptrolle verdient ins Rampenlicht spielen. Was sie drauf hat, zeichnete sich durchaus auch schon im ersten Akt ab in der Art, wie sie aus dem Faust vorliest: pointiert in der Betonung, wie aus dem Schauspiellehrbuch. Als Herrin zeigt sie dann gleich mehrere Facetten ihres Könnens - die Domina, die geschockte Feministin, die unsichere, manchmal trotzige junge Frau - gestenreich, mimisch auf den Punkt. Ihre Bühnenpräsenz kommt durch ihr famoses Kostüm und die wallende Engelsperücke noch besser zur Geltung.

Hingerls männlicher Gegenspieler, Alexander Sakuth in der Doppelrolle als Mortimer und Martina Schiller-Bach, ist ebenfalls glänzend aufgelegt. Auch kann er der nicht wirklich neuen Travestie-Nummer eine sehr persönliche Note verleihen. Dass er dabei stimmlich zwischen hoch und dunkel hin und her pendelt, ist entweder grandios gespielt oder ein glücklicher Zufall, es passt jedenfalls perfekt zu der innerlich zerrissenen Persönlichkeit, die er darstellt. Beachtlich sind die Anspielungen auf das Für und Wider des modernen Regietheaters und die Aussage des sich vor dem göttlichen Gericht verteidigenden Mortimer, dass manche Regisseure eben nur des Lobes der Kritiker wegen betont progressiv und auch manchmal auch vogelwild inszenierten.

Alexander Langer gibt sich ebenfalls keine Blöße, sowohl als geschasster Regisseur des ASV-Stadtwaldtheaters, dem man ungefragt einen arroganten Schnösel vor die Nase setzt, als auch als Teufel, der gierig nach dem gefallenen Sünder Mortimer greift, um aus ihm "ein Stück Grillfleisch" zu machen. In jeder Szene ist Langer ein verlässlich überzeugender Hauptdarsteller.

Etwas schwierig für Marcel Jahn ist sicherlich die Rolle des Detlef, dessen sächsischer Dialekt ein wenig unecht wirkt, der als verstorbener Staubsaugervertreter Mike im zweiten Akt etwas klamaukig agiert, aber als Verona im dritten Akt sich doch wieder als talentierter junger Schauspieler auszeichnet.

Hervorzuheben sei noch die Musikauswahl, die mit Stücken von Pink und Christina Aguilera, Miley Cyrus oder dem Klassiker "Pretty Woman" von Roy Orbison auch die Herzen junger Theaterbesucher höherschlagen lässt. Insgesamt hat das ganze Ensemble mit "Im Himmel ist die Hölle los" eine bisweilen hintersinnige, generell sehr unterhaltsame Bühnenparty präsentiert.

Weitere Aufführungstermine sind Sonntag, 12. Mai, Samstag, 18. Mai, und Sonntag, 19.Mai, jeweils um 19 Uhr im ASV Theater am Stadtwald an der Gröbenrieder Straße 21.