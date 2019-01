6. Januar 2019, 21:53 Uhr ASV-Hallenmasters Karlsfeld zum Zehnten

Eintracht-Fußballer gewinnen erneut das ASV-Hallenmasters, diesmal vor Fürstenfeldbruck und der U21 des Veranstalters

Von Christine Heumann, Dachau

"Fünf, vier, drei, zwei, eins - aus", hallt es aus dem Karlsfelder Fanblock. Die letzten Sekunden im Finale gegen den SC Fürstenfeldbruck werden lauthals heruntergezählt. Dann ist jubeln und feiern angesagt. Denn just in diesem Moment gewinnen die Eintracht-Fußballer das Hallenmasters des ASV Dachau, das zum zweiten Mal unter seinem neuen Namen Herbert-Reischl-junior-Gedächtnisturnier firmiert. Von der Anzeigentafel leuchtet der Endstand: 6:4. Von den 19 Turnieren, die seit 2001 in dieser Form am Stadtwald gespielt werden, holt sich die Eintracht zum zehnten Mal den Sieg. Einen verdienten noch dazu. Zur Belohnung gibt es den begehrten Pokal der Volksbank Raiffeisenbank und eine Siegprämie in die Mannschaftskasse.

Auf Platz drei landen die ASV-Youngsters, die den Zuschauern mit erfrischendem Fußball viel Freude bereiten. Die Dachauer U21 war am Freitag als bester Gruppendritter in die Finalrunde aufgerückt. Der eigentlich qualifizierte SV Riedmoos sagte seine Teilnahme für den Samstag wegen eines eigenen Hallenturniers ab. Dem jungen ASV-Team konnte das nur recht sein, es nutzte seine Chance und verwies mit einem 5:3-Erfolg die zweite Mannschaft des Veranstalters auf Platz vier.

Die berechtigte Frage nach dem Verbleib der Mitfavoriten TSV Dachau 1865, SV Sulzemoos, ASV Dachau I und Günding I ist schnell beantwortet. Sie mussten sich diesmal mit den Plätzen zufrieden geben. Sulzemoos landete nach einem 3:2 über 1865 auf Rang fünf, Günding und der ASV auf den Positionen sieben und acht.

Die Entscheidung über Weiterkommen oder Ausscheiden fiel im Viertelfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Günding gewann zunächst gegen Bruck mit 2:1, um danach 1:2 zu verlieren. Das fällige Neunmeterschießen gewannen die Brucker, Endstand 3:2. Sulzemoos scheitere an den ASV-Youngsters (1:3/2:4), der ASV Dachau I an seiner zweiten Garnitur (1:1/2:3). Für 1865 Dachau war Karlsfeld der Stolperstein (0:3/3:4). In den spannenden Halbfinals setzte sich Bruck dank eines großzügig ausgestatteten Kaders mit 5:4 gegen die Dachauer U21 durch, Karlsfeld mit 3:1 (1:1) nach Neunmeterschießen gegen den ASV Dachau II. Die Dachauer, die ja überraschend drei Teams in der Endrunde zu bestücken hatten, kamen langsam auf dem Zahnfleisch daher. Nur zwei, drei Auswechselspieler hinter der Bande stehen zu haben, war auf die Dauer zu wenig. "Dennoch war es faszinierend, was unsere Youngsters und unsere Zweite trotz des knappen Personals geboten haben", freute sich ASV-Abteilungsleiter Michael Dietrich. Erst recht, weil sich diese beiden Teams im kleinen Finale noch ein packendes Duell lieferten - mit dem besseren Ende für die Jungen, die nach Toren von Leon Schleich (2) und Martin Kreitmair (3) die Nase mit 5:3 vorne hatten. Für die ASV-Reserve trafen Benedikt Kirner und Benedikt Rabl (2). "Hut ab, vor beiden Teams", sagte Dietrich, "den schönsten und emotionalsten Fußball haben unsere Kleinen gezeigt." Das Endspiel stand dann klar im Zeichen der Karlsfelder, die nach Treffern von Lorenzo Kehl, Lukas Regmann (2) und Philipp Lorber bis zum Seitenwechsel 4:0 führten. Sie wussten auch stets Antworten auf die Brucker Anschlusstore, Florian Schrattenecker und Lukas Regmann machten letztlich das 6:4 perfekt. "Ein verdienter Sieger, eine gute und vor allem clevere Mannschaft", lobte Michael Dietrich.

"Wir waren hier zwar nicht mit der nominell stärksten Mannschaft vertreten, aber die Kombination aus erfahrenen Landesligaspielern und jungen Nachwuchskräften hat voll überzeugt", freute sich Eintracht-Coach Sebastian Stangl. Schlüsselspiel sei in seinen Augen das auch taktisch hervorragende Viertelfinale gegen 1865 Dachau gewesen. Gemeinsam mit Jochen Jaschke setzt das Karlsfelder Trainerteam auf Nachhaltigkeit, und will weiterhin junge Kräfte integrieren - auch in der Liga. In der Halle hat's ja schon mal bestens geklappt.

Eine zehnköpfige Jury wählte Thomas Bader (ASV II) zum besten Torhüter und Jonas Dworsky (ASV-Youngsters) zum besten Spieler.